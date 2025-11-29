Torino'da forma şansı bulmakta zorlanan Emirhan İlkhan Serie B'de 29 puanla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Monza'nın transfer gündemine girdi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Monza, Emirhan İlkhan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Torino ile görüşmelere başladı.

Orta sahada farklı rollerde görev alabilen 21 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğüyle Monza'nın dikkatini çektiği ifade edildi.

Torino'nun Emirhan İlkhan'ın 2026 yazında sona erecek olan sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.

Geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Emirhan bu sezon Torino formasıyla yalnızca 2 maçta görev aldı.