Emirhan İlkhan Milli Takım'ın davetini reddetti. Bomba gelişme

Genç oyuncu Emirhan İlkhan, sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya ekibi Torino'ya transfer olmuştu.

Serie A ekibi Torino'da da fazla süre alamayan, sadece 87 dakika forma giyebilen Emirhan, daha sonra Sampdoria'ya kiralandı.

Genç yıldız Sampdoria'da da henüz bekleneni veremedi. Sampdoria'da sadece 46 dakika sahada kalabildi.

Emirhan İlkhan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

U19 MİLLİ TAKIMI'NI REDDETTİ

Ajansspor'da geçen habere göre Emirhan İlkhan, kendi yaş kategorisi olan U19 Milli Takımı'na yapılan davetleri reddetti. İlkhan'ın "Ben ancak U21'e çağırırsanız gelirim" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

İlkhan, bugüne kadar 5 kez U16, 6 kez U18 ve 3 kez de U21 Milli Takım forması giydi.

U19'da forma giymedi.

Emirhan, En son 27 Mart 2023'te Kosova ile oynanan maçta 19 dakika süre aldı. 4-2 kazanılan maçta 1 asist yaptı.