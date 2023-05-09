Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü

Emirhan İlkhan'ın forma giydiği Sampdoria, Serie A'da küme düşmesi kesinleşti.

Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, istenilen performansa ulaşamayınca forma şansı elde edemedi. Genç oyuncu daha sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria'ya kiralık olarak transfer olsa da Sampdoria, Serie B'ye düştü.

GEÇEN SENE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMIŞTI
Geçen sezon altyapıdan Beşiktaş A takımına yükselen ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisi kazanan Emirhan İlkhan, Ocak 2022'de yükseldiği Beşiktaş A Takımı'ndan ayrılma kararı alarak Ağustos 2022'de Torino'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ
Büyük umutlarla Torino'ya transfer edilen Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı. Genç oyuncu Torino formasıyla sadece 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 85 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda ise gol ve asist katkısı veremedi.

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