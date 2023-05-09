Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, istenilen performansa ulaşamayınca forma şansı elde edemedi. Genç oyuncu daha sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria'ya kiralık olarak transfer olsa da Sampdoria, Serie B'ye düştü.

GEÇEN SENE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMIŞTI

Geçen sezon altyapıdan Beşiktaş A takımına yükselen ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisi kazanan Emirhan İlkhan, Ocak 2022'de yükseldiği Beşiktaş A Takımı'ndan ayrılma kararı alarak Ağustos 2022'de Torino'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ

Büyük umutlarla Torino'ya transfer edilen Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı. Genç oyuncu Torino formasıyla sadece 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 85 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda ise gol ve asist katkısı veremedi.