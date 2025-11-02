Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Dev mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi. Siyah beyazlı takım, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle öne geçti. Fenerbahçe ise 31. dakikada İsmail Yüksek ve 45+3. dakikada Marco Asensio'yla skoru eşitledi.

Beşiktaş'ın ikinci golüne imza atan Emirhan Topçu, hem bu sezon Süper Lig'deki, hem kendi sahasındaki, hem de derbilerdeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı.

Topçu, bu maç öncesinde Beşiktaş'taki tek golünü geçen sezon, 8 Şubat 2025'te deplasmanda oynadıkları Sivasspor maçında atmıştı.