Emirhan’dan kötü haber geldi. Aylarca forma giyemeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Emirhan’dan kötü haber geldi. Aylarca forma giyemeyecek

Beşiktaş’tan 2022 yılında Torino’ya transfer olan Emirhan İlkhan’dan kötü haber geldi. Sol ön çağraz bağları kopan genç oyuncu ameliyat olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan ekibi 20 yaşındaki oyuncunun sakatlığını duyurarak ameliyat olacağını açıkladı. Sakatlık problemleri nedeniyle İtalyan ekibinde fazla süre alamayan Emirhan’ın Konyaspor’a transfer olması bekleniyordu.

Emirhan İlkhan, Torino’ya transfer olduktan sonra Sampdoria ve Başakşehir’e kiralanmıştı. Genç oyuncunun sahalardan en az 6 ay uzak olması bekleniyor. Beşiktaş’ın altyapısından çıkan ve oynadığı dönemde yeni bir yıldız adayı olarak görülen Emirhan, 2022 yılında transfer olduğu Torino ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu İtalyan ekibinde sadece 4 maçta oynayabildi.

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