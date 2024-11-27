Emlak alım satımlarında yeni dönem! Rayiç bedel tarih oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emlak alım satımlarında yeni dönem! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sektöründe yaşanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi için alım satımlarda kullanılan rayiç bedel yerine gerçek değerler üzerinden hesaplanacak bir vergi sistemine geçilecek.

Gayrimenkul sektöründe vergi adaletinin sağlanması amacıyla rayiç bedel yerine gerçek değerler esas alınacak. Alımı satımı yapılacak gayrimenkullerin gerçek değerinin takibini ise oluşturulacak yeni bir mekanizma yapacak.

Gayrimenkullerin alım-satım işlemlerinde yıllardır kullanılan rayiç bedel uygulaması tarihe karışıyor. Gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikle hesaplamalar gerçek bedel üzerinden yapılarak hem vergi kayıplarının önüne geçilecek hem de sektörde daha şeffaf bir yapı oluşturulacak.

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2026 yılında uygulanması beklenen yeni sistemle gayrimenkulde alım satım işlemlerinde köklü bir değişiklik yapılmış olacak.

TAŞINMAZ MALLAR HARİTASI OLUŞTURULUCAK

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sistemine ihtiyaç duyulduğuna yer verilmesinin ardından ilgili bakanlıklar da çalışmalarına başladı. Bu kapsamda diğer ülkelerde gayrimenkul sektöründeki vergilendirme sistemleri incelemeye alındı.

Türkiye gazetesinin aktardığı bilgilere göre çalışmalar gayrimenkul değer değişimlerinin takip edilebileceği ve taşınmaz değerler haritasının oluşturulabilmesini sağlayacak teknik bir altyapı üzerinde yoğunlaştı.

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TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRE OLACAK

Taşınmaz malların değerlerine yönelik verilerle mülkiyet bilgilerinin tutulacağı söz konusu bu yeni sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından gayrimenkullerin alım satımının gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi ile ilgili olarak kanun değişikliği yapılacak. Pek çok kişiyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre gayrimenkul alım-satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması 2026’da devreye alınacak.

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