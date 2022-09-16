Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti. Bilgileri siteden kaldırıldı

Emlak Katılım Bankası’nın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Konu ile ilgili Banka’dan açıklama yapılmazken yerine kimin geleceği şu an için belli değil.

Öte yandan bankanın resmi internet sayfasından Nevzat Bayraktar'ın adı kaldırıldı. Üst yönetimde sadece genel müdür yardımcılarının isimleri kaldı.

En güçlü genel müdür adayının ise 2020'den bu yana emlak katılım krediler genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Bulut olduğu iddia edildi.