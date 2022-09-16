16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti. Bilgileri siteden kaldırıldı

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti. Bilgileri siteden kaldırıldı

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar’ın istifa ettiği iddia edilirken sitenin internet sayfasında Bayraktar’ın adı listeden kaldırıldı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:31
Takip Et

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti. Bilgileri siteden kaldırıldı

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar istifa etti. Bilgileri siteden kaldırıldı
+
Aa
-

Emlak Katılım Bankası’nın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Konu ile ilgili Banka’dan açıklama yapılmazken yerine kimin geleceği şu an için belli değil.

Öte yandan bankanın resmi internet sayfasından Nevzat Bayraktar'ın adı kaldırıldı. Üst yönetimde sadece genel müdür yardımcılarının isimleri kaldı.

En güçlü genel müdür adayının ise 2020'den bu yana emlak katılım krediler genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Bulut olduğu iddia edildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
2
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
3
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
4
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
5
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
6
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
7
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar
﻿Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar
﻿Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar
﻿Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla 3 yıl daha yola devam edecek
﻿Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla 3 yıl daha yola devam edecek
﻿Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla 3 yıl daha yola devam edecek
﻿Aydın Didim SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Aydın Didim SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Aydın Didim SYDV temizlik işçisi alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi öğretim elemanı alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi öğretim elemanı alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi öğretim elemanı alacak
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.