Emlak Konut, Beşiktaş karşısında tarihinde bir ilke imza attı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ BOA 86 EMLAK KONUT 91

Salon: Edirne Yeni Kapalı

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut

Beşiktaş BOA: Peterson 19, Winterburn 12, Elif Bayram 5, Krajisnik 16, Fagbenle 20, Hatice Pelin Gülçelik 3, Özge Özışık 11, Gizem Başaran Turan, Ceyda Conker

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 2, Parks 25, Macaulay 14, Ndour 15, Gamze Takmaz 3, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 3

1. Periyot: 23-19

Devre: 42-46

3. Periyot: 56-69

Beş faulle çıkanlar: 38.56 Fagbenle, 39.58 Özge Özışık (Beşiktaş BOA), 34.03 Ndour, 36.52 Macaulay (Emlak Konut)