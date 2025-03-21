Emlak Konut, Beşiktaş karşısında tarihinde bir ilke imza attı

Kaynak: AA
Emlak Konut, Beşiktaş karşısında tarihinde bir ilke imza attı

ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 86-91 mağlup etti.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 91-86 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ BOA 86 EMLAK KONUT 91

Salon: Edirne Yeni Kapalı

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut

Beşiktaş BOA: Peterson 19, Winterburn 12, Elif Bayram 5, Krajisnik 16, Fagbenle 20, Hatice Pelin Gülçelik 3, Özge Özışık 11, Gizem Başaran Turan, Ceyda Conker

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 2, Parks 25, Macaulay 14, Ndour 15, Gamze Takmaz 3, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 3

1. Periyot: 23-19

Devre: 42-46

3. Periyot: 56-69

Beş faulle çıkanlar: 38.56 Fagbenle, 39.58 Özge Özışık (Beşiktaş BOA), 34.03 Ndour, 36.52 Macaulay (Emlak Konut)

Son Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü kurultay açıklaması! Ne söyleyeceği merak ediliyordu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü kurultay açıklaması! Ne söyleyeceği merak ediliyordu
Mehmet Şimşek’in kredisi…
Mehmet Şimşek’in kredisi…
4 Mayıs Malazgirt mi?
4 Mayıs Malazgirt mi?
Erdoğan kayyum atansın aşkına kavuşsun…
Erdoğan kayyum atansın aşkına kavuşsun…
Türk Kültürünün Halk Bayramı Nevruz
Türk Kültürünün Halk Bayramı Nevruz