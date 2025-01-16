Emlak Konut ve TOKİ evini yenilemek isteyenler için harekete geçti! İşte 15 soru ve cevapları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda” ifadelerini kullandı.

“FİNANSMAN DESTEĞİNDEN FAYDALANAN VATANDAŞLAR EVLERİNİ YÜKLENİCİ FİRMALARLA YENİDEN İNŞA ETTİREBİLECEK”

Kampanya kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi veriyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalar vasıtasıyla yeniden inşa ettirebilecek. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin liralık hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.

15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI

1-Kimler faydalanabilir?

İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

2-Proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

3-Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

4-Yarısı Bizden’e nasıl başvuru yapılır?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

5-TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?

Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

6-Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?

700 bin TL’lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.

7-Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

8-Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

9-Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

10-Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

11-Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

12-Tahliye/taşınma desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.

13-Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

14-Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.

15-Kredi için gelir şartı aranır mı?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.