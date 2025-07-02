Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: AA
Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir emlak ofisinde alacak meselesi sebebiyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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