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Vergilere dev zam geliyor

Vergi ve harçlara 1 Ocak 2023'ten itibaren enflasyon sıfır olsa dahi yüzde yüzün üzerinde zam bekleniyor.2022 yılında 1000 lira olan Emlak Vergileri'nin 2023'te en az 2 bin 210 lira,  2022 yılında 2 bin 500 lira olan Motorlu Taşıt Vergisi ise 2023'te 5 bin 545 liraya çıkacak.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 08:07
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Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi şok yaşatacak. Vergilere dev zam geliyor

Vergilere dev zam geliyor
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Fox Haber'de yer alan habere göre, vergi ve harçlara 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde yüzün üzerinde zam bekleniyor. Vatandaşların cebini yakacak haberi Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Fox TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katılan Bingöl Ekim ayı enflasyon oranın sıfır çıkması durumunda bile çok sayıda

2022 yılındaki yüksek enflasyon 2023 yılında ödenecek vergi ve cezaları da etkileyecek. Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45, aylık ise yüzde 3,08 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında enflasyon yüzde sıfır çıksa dahi vergiler ve harçlar zamlanmaya devam edecek.

HIZ SINIRI CEZASI

Bingöl, açıklamasında 2022'de 427 lira olan hız sınırı cezasının yeni değerlendirme oranlarına göre 2023'te en az 944 liraya çıkacağını belirtti. Bu fiyatların altında olmasının imkansız olduğunu belirten Bingöl Ekim ayı enflasyon oranlarıyla bu ücretlerin daha da yukarıya çıkacağını söyledi. Yine aynı tabloda 2022'de trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lirayken 2023'te bu miktarın en az 433 liraya çıkması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ

1984 yılından bu yana uygulanan yeniden değerleme oranı tarihin en yüksek seviyesinde olacak. Ozan Bingöl konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kanunda ayrı takdir yetkisi var. Eğer önlem almazsak yetkisinin olmadığı yerde enflasyon sıfır bile gelse zamlarda yüzde 121 artış olacak." ifadelerini kullandı. 

Emlak Vergisi de yeniden değerleme oranlarına göre artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik cezalarında fiyatı indirme yetkisi yok, ancak motorlu taşıt ve emlak vergilerini yarı yarıya indirebiliyor.

EMLAK VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Yeniden değerleme oranlarına göre hazırlanan tabloda Emlak Vergileri de 2023'te can sıkacak. 2022 yılında 1000 lira olan vergilerin 2023'te en az 2 bin 210 lira olması bekleniyor. Bu fiyat indirim uygulanması halinde bile anca 1600 liraya düşecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 2022 yılında 2 bin 500 lirayken 2023 yılında 5 bin 545 liraya çıkması bekleniyor. Eğer MTV'de indirim uygulanırsa ücretin 4 bin 22 lira olması bekleniyor.

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batandaş
6.10.2022 08:31
bu nasıl iş zam zam zam ve daha ben yönetecem diyen iktidar hristiyana demediğimizi bırakmıyoruz bizden doğru millet dünyaya yok diyoruz onlar bile bu kadar zam yapmıyor bu nasıl iş  
 
Vatandaş
6.10.2022 08:26
yetmez ama evet. yes be annem...çek halayı  
 
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