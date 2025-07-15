Emlak vergisi 15 kat arttırıldı! "51 milyon liralık eve 6 TL vergi ödüyordu"

Adana'nın 20 bin nüfuslu Pozantı İlçesi'nde geçtiğimiz dönem göreve gelen MHP'li Belediye Başkanı Ali Avan, ilçede 6 bin 600 konutun emlak sistemine kayıtlı olduğunu fark etti. Ancak ilçede çok daha fazla konut olduğunun farkında olan Avan, araştırmaya başladı.

20 KİŞİLİK EKİP, AYLARCA ÇALIŞTI

Belediye'den 20 kişilik ekip görevlendiren başkan, emlak vergisini mercek altına aldı. Yapılan incelemede ilçeye bağlı 21 mahalledeki 72 bin 166 konutun sadece yüzde 9.14'üne denk gelen 6 bin 600'ünün "tapu taşınmaz beyanı'nda bulunduğu, geriye kalan 65 bin 566'ının da ev yerine sistemde "arsa" olarak gösterildiği tespit edildi.

LÜKS VİLLALAR, 14 LİRA VERGİ ÖDÜYORMUŞ

Bunun üzerine araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, Akçatekir Mahallesi Bürücek mevkiinde yer alan içinde helikopter pisti, golf sahası ve yüzme havuzu gibi eklentileri de olan lüks villanın, sistemde "arsa" olarak gözüktüğü ve emlak vergisi bedelinin de sadece 14 lira ödediği belirlendi.

Armutoğlu Yaylası'nda yer alan ve sahibi tarafından 51 milyon liraya satışa çıkartılan, bir başka lüks konutun da yine arsa olarak sistemde kayıtlı olduğu ve ödediği emlak vergisinin de 6 lira olduğu görüldü. İlçedeki milyonluk konutların da yine benzer durumda olduğu belirlendi. Pozantı Belediyesi, emlak vergisi kaybının önüne geçebilmek için ilçede yer alan evlerin tek tek resmi ölçümünü yaptırdı.

Belediyenin 2025 yılındaki emlak vergisi geliri de 8.6 milyon liradan gerçekte olması gereken 125 milyon liraya yükselerek yaklaşık 15 kat arttı.

"EMLAK VERGİLERİNİ DÜZENLEDİK"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, emlak vergisi gelirlerinin artmasının ilçeye hizmet olarak döndüğünü belirterek, "Pozantı'da nüfusumuz 20 bin ve buna göre İller Bankası'ndan pay alıyoruz. Yaz aylarında nüfusumuz artıyor ve bu pay ile yüksek nüfusa hizmet etmek zor oluyor. Bizler de emlak vergilerini düzenledik" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KONUTLARI DRON İLE ÇEKİP TESPİT ETTİK"

Her yıl ilçede 200 ila 400 arasında yeni yapının inşa edildiğine vurgu yapan Başkan Avan, "Her yıl bölgemizde ekonominin durumuna göre 200 ila 400 arasında yeni yapı inşa ediliyor. Bunların tapu harçlarıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Pozantı'da 21 mahalle var ve ciddi bir konut var. Kaynak oluşturmaya çalışırken emlak gelirimizin çok az olduğunu fark ettik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kendi evim de dahil olmak üzere bütün konutları yerinde tespit ettik" dedi.

"51 MİLYON LİRAYA SATILAN EV 6 TL VERGİ ÖDÜYORDU"

60 bin civarında konutun beyan vermeden arsa statüsünde olduğunu ve çok cüzi miktarlarda vergi ödediğine değinen Avan, "Araştırmalarımız sonucu baktık ki 60 bin civarında ev beyan vermemiş ve bu evler sistemde arsa olarak gözüküyor. Vatandaş belediyeye gelirse beyan verir yoksa bizim bir yaptırımımız yok. Özel yüzme havuzlu, lüks villalar ama arsa gözüküyor. 51 milyon liraya bir ilan sitesinde lüks villa satılıyor ancak bu ev arsa gözüküyordu ve 6 TL vergisi vardı. Yıllardan bu yana üzerinde ev olan ancak niteliği arsa olan yerleri konuta çevirdik. Bu emlak vergileriyle ciddi bir gelir sağladık" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Avan, ilçede yayla evi olan emekli vatandaşların ikametgahlarını Pozantı'ya aldırmalarını istedi.