AKP tarafından, emlak vergisinde rayiç bedellere üst sınır getirilmesine ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki teklife “iz kanun maddesi” olarak konulacağı, içeriğe ilişkin düzenlemenin ise TBMM Genel Kurulu’nda önergeyle getirileceği öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

AK Parti’nin, emlak vergisinde fahiş artışlara yol açacak rayiç bedellerle ilgili getirmeyi hedeflediği düzenlemenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan vergi paketi teklifine önergeyle eklenmesi planlanıyordu.

AK Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, düzenleme TBMM Genel Kuruli'na kaldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden konuyla ilgili rapor isteyen AK Parti’nin emlak vergisi rayiç bedellerle ilgili düzenleme konusundaki çalışma tamamlanmadığı için, Plan ve Bütçe Komisyonundaki kanun teklifine "iz kanun maddesi" konulacağı ve içeriğe ilişkin düzenlemenin Genel Kurul’da önergeyle getirileceği öğrenildi.