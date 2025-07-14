Emlakçıların başucu kitabı raflardaki yerini aldı

Emlak sektörünün inceliklerini kavramak ve dinamiklerini keşfetmek isteyenler için rehber niteliğindeki yeni kitap raflardaki yerini aldı. Uluslararası çapta 35 yılı aşkın saha tecrübesi ve bilgi birikimini yazıya döken Network Gayrimenkul Kurucusu Tanku Bulduk’un “Ben Emlakçıyım” isimli eseri okurlarla buluştu. Şeffaflık ve yol göstericilik ilkeleri etrafında şekillenen kitap, emlak piyasasında yeniden güven inşa etmeyi hedefliyor.

“İlk hafta en çok satan iş kitapları arasında ilk 10’a girdi”

1Temmuz’da yayımlanan eserinin sadece bir hafta içinde Türkiye'deki en çok satan iş kitapları arasında ilk 10’a girdiğini belirten Gayrimenkul Eğitim ve Teknoloji Derneği (GET) Başkanı Tanku Bulduk, kitabı hakkında şu açıklamada bulundu: “Bu kitap, emlakçılığı süsleyen değil, sahada terle yoğrulan bir mesleğin iç yüzünü anlatıyor. 35 yıl boyunca bu sektörde yaşadım, kazandım, kaybettim, tekrar ayağa kalktım. Şimdi tüm bunları saklamadan, çekinmeden, filtresiz bir şekilde anlattım. “Ben Emlakçıyım” sözünü gururla söylüyorum. Çünkü bu meslek sadece metrekare satmak değil, insanların hayallerine dokunmak anlamına geliyor. Artık herkesin duyması gereken bir gerçek var: Başarı sadece tabela asmakla gelmez. Güvenle, emekle, bilgiyle inşa edilir. Bu kitap, yeni başlayanlara yol, kırılma noktasında olanlara ise cesaret olması amacıyla yazıldı. Çünkü ben bu işi sadece yapmadım, yaşadım.”

Tanku Bulduk’un kitabı “Ben Emlakçıyım”, emlak sektörüne dair alışılmışın dışında, cesur bir gerçeklik sunuyor. Sadece başarıları değil, aynı zamanda sektördeki krizleri, çıkmazları ve hayal kırıklıklarını da makyajsız bir dille ele alıyor. Bu yaklaşımla genelgeçer emlakçı tanımını, “Emlakçılık, ilan koyarak değil, insan tanıyarak yapılır” felsefesiyle yeniden inşa ederek mesleğin itibarını tekrar ayağa kaldırmayı hedefliyor. Deneyimle yoğrulmuş bir yol rehberi olarak, yeni başlayanlara ışık tutuyor, yolun başında olanlara yön veriyor ve pes etmek üzere olanlara güç katıyor. Bilgiyi kutsayan, ancak etik değerleri ve cesareti merkeze alan eser, “Başarılı olmak istiyorsan önce kendine, sonra sözüne sadık ol” mesajıyla, başarının temelini bu üçgen üzerine kuruyor. Bu çalışma, bir kitap olmanın ötesinde; eğitimler, söyleşiler, kulüpler ve yeni nesil emlak sistemleri gibi büyük bir dönüşümün başlangıcı niteliğini taşıyor.

Bir hayat biçiminin içten ve dürüst hikayesini ortaya koyuyor

Kitabını mevcut emlakçılık anlayışını sorgulayan ve dönüştürmeyi hedefleyen cesur bir söylemle yazdığını aktaran Network Gayrimenkul Kurucusu Tanku Bulduk, “Kaleme aldığım kitabımla birlikte sektöre içeriden, eleştirel ve samimi bir bakış sunuyorum. Bu nedenle bir tanıtım değil, bir farkındalık çağrısı yapıyorum. Emlakçılık mesleğinin değerini yeniden tarif ediyorum. Kitabım bir meslek kimliği değil, bir hayat biçiminin içten ve dürüst hikayesini ortaya koyuyor” diyerek kariyerine dair de bilgiler paylaştı.

Buna göre 30 yılı aşkın sektör tecrübesini Network Gayrimenkul Türkiye markasını kurarak taçlandıran Tanku Bulduk, İngiltere’de şube açma ve globalleşme adımları atıyor. GET başkanlığını yürütürken sektör profesyonellerini bir araya getirerek etik, eğitim ve teknoloji odaklı bir yapıyı inşa ediyor. Geniş katılımcı sayısına ulaşan etkinlikler de düzenleyen başarılı profesyonel, aynı zamanda Lacivert İş İnsanları Derneği’nin başkanlığını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kongre üyeliğini sürdürüyor.