Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!

Konut piyasasındaki fiyat dalgalanması, zaman zaman akıl almaz oyunlara da zemin hazırlıyor. İstanbul Şişli’de yer alan aynı daire için üç emlakçı tarafından ilan verilmesi ve ilanlar arasındaki fiyat farklılıkları dikkat çekti. Uzmanlarsa bu uygulamalara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hayat pahalılığı kira fiyatlarında dengesizliğin de önünü açtı ekonomideki dalgalanmadan dolayı kiralık ev arayan vatandaşlar manipülatif durumlarla karşılaşabiliyor.

Bir ilan sitesi üzerinden İstanbul Şişli’de bir dairenin üç farklı tarihte üç ayrı emlakçıdan farklı kira bedelleri ile ilana konulması dikkat çekti.

11 Mayıs’ta 47 bin TL olarak listelenen daire, 20 Mayıs’ta 53 bin TL’ye çıktı. 24 Mayıs’ta ise başka bir emlakçı 49 bin TL talep etti.

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Ekol TV’den Mahmut Keşan’ın özel haberine göre, gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu fiyat farklılıklarının piyasada dengesizlik yarattığını belirtti.

Araç, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar kiraların suni olarak artmasına neden oluyor” dedi.

Avukat Sedef Selçuk ise bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Selçuk “Bir mülk sahibi birden fazla emlakçıyla çalışabilir. Ancak aynı daireye dair birden fazla, farklı içerikte ilan verilmesi hukuken yasaktır” ifadelerini kullandı.

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