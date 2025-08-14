Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya'da üç ay önce evi tutan şahıs emlakçıyı arayarak kan donduran itirafta bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ise korkunç manzarayla karşılaştı.

Olay, saat 15.30 Antalya Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi, birlikte yaşamaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen M.U'nun yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

