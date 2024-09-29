Emlakçıya silahlı saldırıda 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Emlakçıya silahlı saldırıda 3 gözaltı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun'a silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 17 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Çağrı Uzun'a, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'a defalarca ateş etti. Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu.

Emlakçıya silahlı saldırıda 3 gözaltı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı düzenleyen U.H. ve M.Y. ile azmettirici olduğu belirtilen E.Y.'yi gözaltına aldı.

Emlakçıya silahlı saldırıda 3 gözaltı

Çağrı Uzun ile E.Y. arasında daha önce bir otomobil ticareti gerçekleştiği ve ikili arasında alacak tartışması yaşandığı bildirildi.

Emlakçıya silahlı saldırıda 3 gözaltı

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