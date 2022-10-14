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'Emlakçıyım' yalanıyla 66 bin lira dolandırdı

Kayseri'de, binalardaki boş daireleri tespit edip, kendisini 'ev sahibi' ya da 'emlakçı' diye tanıtarak 3 kişinin 66 bin 500 lirasını dolandıran A.S. (30) isimli kadın, polis operasyonuyla yakalandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:28
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'Emlakçıyım' yalanıyla 66 bin lira dolandırdı

'Emlakçıyım' yalanıyla 66 bin lira dolandırdı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, binalardaki boş daireleri tespit eden kadının, kendisini 'ev sahibi' veya 'emlakçı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polis, 3 kişinin toplam 66 bin 500 lirasını dolandıran şüphelinin, A.S. olduğunu belirledi. Adresine operasyon düzenlenen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. 8 suçtan da arandığı saptanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

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