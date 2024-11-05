Emmy Johansson aradığı aşkı buldu

“Gift vid första ögonkastet” programında geçen sezon evlenen Emmy Johansson (27) ve Mattias Cedergren (28), on aylık birlikteliğin ardından yollarını ayırma kararı aldı. Programın “Ne oldu sonra?” bölümünde Mattias’ın ayrılık kararını açıklaması, Emmy için büyük bir şok oldu. Ancak Emmy, zorlu süreçten sonra yeni bir ilişkiye başladı. Ağustos ayında ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı yeni sevgilisiyle mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştı ve “Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Boşanmanın Ardından Gelen Yeniden Mutluluk

Mattias Cedergren ile boşanma sonrası zor günler geçiren Emmy, bu süreci takipçileriyle paylaştı. SVT’nin Instagram hesabında yayımlanan bir videoda Emmy, “Bu günün geleceğini hiç düşünmezdim” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Mattias ise, ayrılık kararının eleştirildiğini belirtirken, iki tarafın da hala iyi arkadaş olduklarını ifade etti.

“Kendimi Çok Değerli Hissediyorum”

Yeni ilişkisinde mutluluğu bulan Emmy, sevgilisinin kameralardan uzak kalmayı tercih ettiğini belirtti. Expressen’e konuşan Emmy, “O, çok komik ve sıcak bir insan. Yanında kendimi gerçekten çok değerli hissediyorum” dedi. İkili, şu an için geleceğe dair planlarını paylaşmaktan kaçınıyor; ancak Emmy, yeni aşkın tadını çıkarırken hayatında bu huzurun devam etmesini umuyor.

Programda Başlayan ve Bitmeyen Dostluk

Emmy ve Mattias, program sonrası biten evliliklerine rağmen dost kalmayı başardı. Emmy’nin hayatında yeni bir sayfa açması, takipçileri tarafından olumlu karşılandı. İkili, sosyal medya üzerinden hayatlarındaki gelişmeleri paylaşırken, Emmy’nin hayranları yeni aşkıyla birlikte huzurlu bir döneme girmesinden dolayı mutlu.

