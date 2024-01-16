Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü

Televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri, bir süredir devam eden Hollywood'daki grevler nedeniyle erteleniyordu.
Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen 75. Emmy Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.
Geceye damgasını vuran 'Succession' ödülleri resmen sildi süpürdü.
Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.
Ödülleri kazananların listesi şu şekilde: