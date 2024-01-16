Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Emmy Ödülleri’nin 75’incisi bu gece sahiplerini buldu. Geceye .'Succession' damgasını vurdu.
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 1

Televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri, bir süredir devam eden Hollywood'daki grevler nedeniyle erteleniyordu.

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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 2

Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen 75. Emmy Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 3

Geceye damgasını vuran 'Succession' ödülleri resmen sildi süpürdü.

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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 4

Dizinin başrolleri Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü aldı.

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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 5

Ödülleri kazananların listesi şu şekilde:

  • En İyi Drama Dizisi: Succession
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 6
  • En İyi Komedi Dizisi: The Bear
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 7
  • En İyi Mini Dizi: Beef
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 8
  • En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 9
  • En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 10
  • En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 11
  • En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 12
  • En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 13
  • En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 14
  • En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 15
  • En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 16
  • En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 17
  • En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding
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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Succession’ adeta sildi süpürdü 18
  • En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding
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