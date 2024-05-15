Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti

1980'lerin popüler çocuk TV programı Super Gran'in yıldızı Gudrun Ure, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Ölümü yeğeni Kate McNeill tarafından doğrulandı.
Ure, 12 Mart 1926'da Doğu Dunbartonshire'daki Milton of Campsie'de doğdu.
Bir aktris olarak, Hollywood efsanesi Orson Welles'in yönettiği, 1951 yapımı Othello adlı sahne yapımında Desdemona rolünü canlandırdı.
Ayrıca Suzanne Cloutier'in Welles'in film uyarlamasındaki performansını da yeniden seslendirdi.
Ure, Casualty, Midsomer Murders, The Crow Road, The 10th Kingdom ve T-Bag and the Pearls of Wisdom gibi diğer televizyon programlarında da yer aldı.
Ancak onu kült statüsüne yükselten şey Super Gran'deki rolüydü.
Forrest Wilson tarafından yazılan bir dizi kitaba dayanan dizide, Ure'nin karakterinin güçlerini insanları kötü adamdan korumak için kullanıyordu.
Programda aralarında George Best, Spike Milligan, Eric Bristow, Roy Kinnear ve tema şarkısını da söyleyen komedyen Billy Connolly'nin de bulunduğu pek çok konuk yıldız yer aldı.
ITV dizisi 1985'ten 1987'ye kadar yayınlandı ve dünya çapında 60'tan fazla ülkeye satıldı.
Ure, ayrıca çocuklar ve gençler kategorisinde Uluslararası Emmy Ödülü kazandı.