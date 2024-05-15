Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti

Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İskoç aktris Gudrun Ure, 98 yaşında hayatını kaybetti.
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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 1

1980'lerin popüler çocuk TV programı Super Gran'in yıldızı Gudrun Ure, 98 yaşında hayatını kaybetti.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 2

Ölümü yeğeni Kate McNeill tarafından doğrulandı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 3

Ure, 12 Mart 1926'da Doğu Dunbartonshire'daki Milton of Campsie'de doğdu.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 4

Bir aktris olarak, Hollywood efsanesi Orson Welles'in yönettiği, 1951 yapımı Othello adlı sahne yapımında Desdemona rolünü canlandırdı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 5

Ayrıca Suzanne Cloutier'in Welles'in film uyarlamasındaki performansını da yeniden seslendirdi.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 6

Ure, Casualty, Midsomer Murders, The Crow Road, The 10th Kingdom ve T-Bag and the Pearls of Wisdom gibi diğer televizyon programlarında da yer aldı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 7

Ancak onu kült statüsüne yükselten şey Super Gran'deki rolüydü.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 8

Forrest Wilson tarafından yazılan bir dizi kitaba dayanan dizide, Ure'nin karakterinin güçlerini insanları kötü adamdan korumak için kullanıyordu.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 9

Programda aralarında George Best, Spike Milligan, Eric Bristow, Roy Kinnear ve tema şarkısını da söyleyen komedyen Billy Connolly'nin de bulunduğu pek çok konuk yıldız yer aldı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 10

ITV dizisi 1985'ten 1987'ye kadar yayınlandı ve dünya çapında 60'tan fazla ülkeye satıldı.

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Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti 11

Ure, ayrıca çocuklar ve gençler kategorisinde Uluslararası Emmy Ödülü kazandı.

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