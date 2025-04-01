Emniyet amiri hayatını kaybetti. Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
Milletimizin başı sağ olsun
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, makamı âli olsun
Ayrıntılar geliyor...
Milletimizin başı sağ olsun ????????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2025
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı… pic.twitter.com/5XrI1w3p1Y