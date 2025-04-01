Emniyet amiri hayatını kaybetti. Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet amiri hayatını kaybetti. Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Milletimizin başı sağ olsun

Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

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Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun

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