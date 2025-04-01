Emniyet amiri hayatını kaybetti. Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Milletimizin başı sağ olsun

Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun

Ayrıntılar geliyor...

Milletimizin başı sağ olsun ????????



Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.



Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı… pic.twitter.com/5XrI1w3p1Y