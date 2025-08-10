Emniyet amiri tatamide yeteneklerini sergiledi!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, sporu çocuklara sevdirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda karate etkinliği düzenledi. Etkinliğe 200'ü aşkın karate sporcusu ile aileleri katıldı.

Programda "Kadına Şiddetin Önlenmesi", "Bağımlılıktan Korunma" ve "Telefonla Dolandırıcılığa Karşı Tedbirler" konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, günlük hayatta karşılaşılabilecek riskleri somut örneklerle anlatarak hem çocukların hem de velilerin farkındalığını artırdı.

Bilgilendirmenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor, Eşsiz Spor Atölyesi, Yerlikaya Karate Kulübü, Mesir Karate Spor Kulübü, Turgutlu Doğan Spor Kulübü ve Salihli Belediyesi Spor Kulübü sporcuları tatamiye çıkarak kata, kumite ve kihon gösterileri sundu. Miniklerin azmi, gençlerin teknik becerileri izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğe katılan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan Emniyet Amiri Mehmet Köse, 3. Dan karate kuşağı ile tatamiye çıkarak teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Köse'nin gösterisi, diğer antrenörlerle birlikte gerçekleştirdiği teknik çalışmalarda; kata, kumite ve kihon gibi temel karate disiplinlerinden örnekler sergileyerek hem sporcuların hem de velilerin büyük beğenisini topladı.