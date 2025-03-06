Emniyet Atama Yönetmeliği değişti! Özel harekat polisleri muaf tutulmayacak

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, başkomiser ve alt rütbelerdeki personelin atamaları görev puanı esasına göre gerçekleştirilecek. İl ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, iş yükü ve personel sayısına göre belirlenen puanlar, Personel Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak. Personel, puanlarına 15 gün içinde itiraz edebilecek, değerlendirme sonuçları ise mart ayında açıklanacak.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ MUAF TUTULMAYACAK

Özel harekat branşlı personelin bazı atama kurallarından muaf tutulmasını sağlayan düzenlemeler kaldırıldı. Yeni düzenleme ile özel harekatçılar da diğer emniyet personeli gibi genel atama kurallarına tabi olacak.

Bazı bölgelerde görev süreleri yeniden düzenlendi. Süresi yedi yıl olan birimlerde bu süre beş yıla indirilirken, bazı bölgelerde hizmet süresi on iki yıla çıkarıldı.

Atamalar artık elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Tercihler ve görev puanı dikkate alınarak personelin rütbe, branş ve hizmet yılına göre kontenjanlara yerleştirilmesi sağlanacak. Değişikliklerin uygulanabilmesi için geçmiş görev puanları yeniden hesaplanacak. 2010 yılı ve öncesinde görev yapan personelin puanları ise il merkezi puanları esas alınarak değerlendirilecek.

Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girerken, 2025 yılı atama takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.