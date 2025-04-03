Emniyet derbi için harekete geçti! Çok sayıda kişiye işlem

Kaynak: AA
Emniyet derbi için harekete geçti! Çok sayıda kişiye işlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yaparak kurallara uymadığını tespit ettiği 43 kişi hakkında işlem başlattı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.

'TAŞKINLIK, TESİSLERE ZARAR, KÜFÜR, HAKARET'

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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GALATASARAY YARI FİNALDE

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuç ile birlikte sarı-kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.

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