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Emniyet'te rütbe terfileri belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbe terfileri açıklandı. 2. Sınıf Emniyet Müdürleri 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:12
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbe terfileri belli oldu

Emniyet'te rütbe terfileri belli oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan 12 Emniyet Müdürü, "1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Çamuroğlu, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş ve Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Baltalimanı Polisevi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ellik, Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya, 

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy ve Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun da terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne yükseldi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir dönem koruma müdürlüğünü yapmış olan Cem Erol da 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

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