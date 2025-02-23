Emniyet kaldırımlardaki motosikletler için harekete geçti!

Kaynak: İHA
Emniyet kaldırımlardaki motosikletler için harekete geçti!

Kaldırımlara park edilen motosikletler nedeniyle il emniyet müdürlüğü harekete geçti ve bölgede denetimlere başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle yayaların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik polisi ve zabıta ekipleri, kaldırımları park alanı olarak kullanan sürücülere uyarılarda bulunurken kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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Sekiz Eylül Caddesi'nde yapılan kontrollerde, ekipler, motosikletlerini kaldırımlara park eden sürücüleri belirlenen alanlara yönlendirdi. Uyarıları dikkate almayan ve araçlarını kaldırımlarda bırakmaya devam eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi ile yürüttüğümüz denetimler sayesinde yayalarımızın güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Kaldırımlardaki motosiklet işgalinin önlenmesiyle hem şehirde düzen sağlanıyor hem de yayaların güvenliği artıyor. Hedefimiz, kaldırımların asıl amacına uygun şekilde kullanılması ve tüm vatandaşlarımızın huzur içinde hareket edebilmesi" açıklamasını yaparak, bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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