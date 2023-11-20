Emniyet kemeri takmayıp telefonla konuşurken polise yakalanan taksici: Şimdi müşteri aldım

İstanbul Fatih ilçesinde sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan taksi şoförlerine cezai işlem uygulandı. Hem emniyet kemeri takmayan, hem de cep telefonu ile konuşan taksi şoförü "Şimdi müşteri aldım" diyerek kendisini savundu.

KAYNAK: DHA
Emniyet kemeri takmayıp telefonla konuşurken polise yakalanan taksici: Şimdi müşteri aldım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, saat 15.00 sıralarında Hobyar Mahallesi, Reşadiye Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Kural ihlali yapan taksi şoförleri tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı. Seyir halindeyken hem cep telefonu ile konuşan, hem de emniyet kemeri takmayan taksi şoförü ekipler tarafından durduruldu. Toplamda bin 387 lira ceza yazılan taksi şoförü; "Şimdi yolcu aldım" diyerek kendisini savundu.

"MISIR ALDIM"

Uygunsuz emniyet kemeri takan bir başka taksi şoförü de polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis memuru, taksi şoförüne uygunsuz takılan emniyet kemerinin kaza anından kendisine zarar vereceğini anlatması üzerine taksi şoförü "biliyorum" diye karşılık verdi. "Biliyorsun neden takmıyorsun" cevabına ise "Mısır aldım" diye yanıt verdi.

"DEVLETİMİZE FEDA OLSUN"

Otomobil kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 951 TL para cezası yazılırken, Sürücü önce cep telefonu ile konuşmadığını daha sonra ise önemli bir görüşme olduğunu açmak zorunda kaldığını belirterek, "Devletimize feda olsun" dedi.

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