Emniyet kemerinin hayat kurtaran yeni sırrı!

İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Natalie Deakin, sıradan bir market alışverişi dönüşünde emniyet kemerinin boynuna uyguladığı baskıyla hayatının dönüm noktasını yaşadı.

Emniyet kemerini düzeltmek için boynuna dokunduğunda sağ tarafında sert bir kitle fark eden Deakin, bu küçük rahatsızlığın kanserle mücadelesinde kritik bir rol oynayacağından habersizdi.

Hemen doktora başvuran genç kadına yapılan testler sonucunda Hodgkin Lenfoma teşhisi kondu.

Erken teşhis sayesinde tedavi sürecine hızla başlayan Deakin’in hikayesi, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

“O ANI ASLA UNUTAMIYORUM”

Natalie Deakin, yaşadığı o anı şu sözlerle anlattı:

“Emniyet kemerini düzeltmek için boynuma dokundum ve sert bir kitle hissettim. İçimi bir korku kapladı. O kadar belirgindi ki, nasıl daha önce fark etmediğime hâlâ inanamıyorum.”

Sağlıklı bir yaşam süren ve hiçbir belirti hissetmeyen Deakin, “Eğer o gün emniyet kemeri bu rahatsızlığı yaratmasaydı, bu kitleyi belki de çok geç fark edecektim” dedi.

Şu anda kemoterapiye hazırlanan Deakin, hikayesini sosyal medyada paylaşarak başkalarına ilham olmayı hedefliyor.

Erken Teşhisin Gücü

Hodgkin Lenfoma, lenf sistemini etkileyen bir kanser türü olarak biliniyor ve genellikle boyun, koltuk altı veya kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde ağrısız şişliklerle kendini gösteriyor. Ancak, Deakin'in durumunda olduğu gibi, erken evrelerde çoğu zaman belirti vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti ve erken teşhis, sağkalım oranlarını dramatik bir şekilde artırdı.

Örneğin, meme kanserinde erken teşhisle beş yıllık sağkalım oranı %90’ın üzerine çıkarken, kolorektal kanserde bu oran %91’e ulaşabiliyor.

UZMANLARDAN ERKEN TEŞHİS VURGUSU

Tıbbi onkoloji uzmanları, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurguladı:

“Kanserden korunmanın yolu düzenli tarama testlerinden geçiyor. Bu testler, hastalık belirti vermeden önce teşhis edilmesini sağlayabilir. Örneğin, 40 yaşından sonra her kadının yılda bir mamografi çektirmesi, meme kanseri için hayati önem taşıyor”

Öte yandan, ABD’li onkolog Dr. Larry Norton, erken teşhisin kanser tedavisinde başarıyı artırdığını belirtti:

“Modern tıbbi yöntemler, özellikle immünoterapiler ve akıllı moleküller, erken evrede tespit edilen kanserlerde yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Ancak bu başarı, tarama programlarının etkinliğine bağlı”

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin de kritik olduğunu vurguladı.

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, tütün kullanımından kaçınmak, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve alkol tüketimini sınırlamak, kanser vakalarının üçte birini önleyebilir.

Uzmanlar, özellikle sigara ve alkolün kanser riskini artıran en büyük faktörler arasında yer aldığını, ancak bazen hiçbir risk faktörü olmadan da kanserin gelişebileceğini belirtti. Bu nedenle, vücuttaki herhangi bir değişikliğin ciddiye alınması gerektiğini söyledi:

“Lenf bezi şişlikleri, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı veya halsizlik gibi belirtiler, lenf kanseri gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir”