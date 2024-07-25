Emniyet Müdür Yardımcısı, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisine gözaltına alındığı gün mesaj atmış

Türkiye gündemini sarsan Sinan Ateş cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ateş cinayeti sanık Demirbaş’ın, Çelik’i telefonuna ise emniyet müdürü olarak kaydettiği ortaya çıktı.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinden biri olarak tutuklu yargılanan MHP yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın dijitallerinde yapılan incelemenin ardından bilirkişi raporuna yansıyan telefon görüşmeleri basına yansımaya devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından Demirbaş’a cinayetten bir gün sonra gözaltına alınmasının hemen ardından WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj gönderildiği tespit edildi.



ÇELİK NEDEN MESAJ ATTI?

Demirtaş’ın dijitallerine ilişkin bilirkişi raporuna göre, Murat Çelik saat 23.45’te gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’a gözaltına alındığı yılbaşı gecesinde yani 1 Ocak 2023 saat 00:25’te WhatsApp uygulaması üzerinden bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Saat 02.00 sonrasında telefon tamamen kapandı.

Raporda görüşme trafiği yer alırken içeriğe ilişkin raporda herhangi bir bilgi yer almadı. Bu nedenle Çelik’in Demirbaş’a ne yazdığı soru işareti olarak duruyor.