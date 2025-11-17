YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve Bozüyük ilçesinde vatandaşların karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda il merkezinde bulunan cadde ve sokaklar ile kahvehanelerde iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi

Bozüyük ilçesinde ise Bozüyük Kent Konseyi organizasyonu ile sanal dolandırıcılık, dijital bağımlılık ve güvenli akıllı telefon kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bozüyük'te ayrıca Yeşilkent ve Yediler Mahalle Muhtarlıkları ile Sarar AVM ve İsmet İnönü Caddeleri ziyaret edilerek dolandırıcılık ve hırsızlık konularında broşür dağıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın karşılaşabileceği risklere karşı daha bilinçli olmaları için bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz." denildi.