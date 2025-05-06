Emniyet Müdürlüğü'nden İmamoğlu'na suikast açıklaması

Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında şaşırtan bir gerçeği duyurmuştu.

Özel, Tengioğlu'nun geçtiğimiz Ocak ayında İBB'ye gidip İmamoğlu'na suikast planı ihbarında bulunduğunu açıkladı.

Özel, "Bu yılın ocak ayında, bebek, evlat katili saldırgan İBB’ye gelir... 'Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak.' demiş. 'İhbar etmeye geldim' demiş." ifadelerini kullanmıştı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü gündeme gelen iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.