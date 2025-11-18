Kendilerini Tevhid ve Sünnet cemaati olarak adlandırılan İslamcı gruba yönelik İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

“EBU HANZALA” KOD ADLI HALİS BAYANCUK GÖZALTINDA

Cemaatin X hesabındaki duyuru kanalında “operasyon kapsamında cemaatin elebaşısı “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un evinde arama yapıldı ve Bayancuk gözaltına alınarak İzmir’e sevk edildi” denildi.

Operasyon kapsamında cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ da gözaltına alınıp, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerden İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

“Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk

İZMİR SALDIRISI ŞÜPHESİ

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda üç polis yaşamını yitirmişti. Saldırının 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Birgün’de yer alan habere göre; gerçekleştirilen operasyonun İzmir'de 3 polisin yaşamını yitirdiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE IŞİD SUÇU KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞT I

Bayancuk, 2008’de IŞİD bağlantısı iddiasıyla tutuklanmış, 2010’da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından IŞİD üyesi olması suçuyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararının ardından Bayancuk, kararı temyize getirilmişti.

Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi, 2017 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmünü Bayancuk aleyhinde bozmuştu. Karar sonrası dosya Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye sürdürdü.

Bozma kararı ardından dosya Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye devam etti. Bu mahkemede yargılama sürerken Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’a IŞİD kapsamında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi iki dosyayı birleştirdi ve söz konusu cezayı onamıştı.

Ancak Bayancuk 2021’de Yargıtay’ın “kaçma şüphesi bulunmadığı” kararıyla tahliye edilmişti. Haris Karadağ hakkında da Ocak ayında “‘IŞİD bağlantılı oldukları” gerekçesiyle mal varlığına da el konulmuştu.

Yandaş Akit TV, IŞİD suçlamasıyla daha önce dört kez tutuklanıp tahliye edilen Bayancuk'u Kasım 2024'te canlı yayına çıkarmıştı. Canlı yayında tarikatın cuma namazı kılmadığını söyleyen Bayuncuk, Kemalizm’in Türk halkını İslam’dan uzaklaştırdığını iddia etmişti. Bayancuk, “Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır” demişti.