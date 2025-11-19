8 Eylül 2025 tarihinde İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan silahlı saldırıda iki polisin şehit edildiği saldırı ile ilgili çok konuşulacak 3 kritik isme gözaltı kararı verildi. Bu isimler Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, Ebu Haris kod adlı Halis Karadağ ve Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın.

Bayancuk ve Karadağ gözaltına alınırken İlyas Aydın’ın yurtdışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamamıştı.

Kısa Dalga’dan Hande Gönültaş’ın haberine göre İlyas Aydın’ın Suriye’nin kuzeyindeki Haseke şehrinde bulunan bir hapishanede olduğu ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Hakkında gözaltı kararı verilen İlyas Aydın aynı zamanda kırmızı bültenle de aranıyordu. Aydın, IŞİD için çok kritik bir isim. İstanbul, Fatih’te IŞİD örgütlenmesinde adı geçiyordu. 2013 yılından beri Suriye’ye gidip geldiği öğrenilen Aydın, örgütün ‘’ideolojik alan’’ sorumlusu olduğu biliniyordu. Aydın’ın kendisiyle yapılan bir söyleşide 2015 yılında IŞİD’in kaçırdığı er Sefter Taş için MİT ile beraber görüşmeye giden 3 kişilik ekibin içinde olduğunu iddia etmişti.

SURİYE HASEKE'DE TUTUKLU

İlyas Aydın’ın 2019 yılından itibaren Suriye’nin Haseke ilinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin denetimindeki bir hapishanede tutulduğu öğrenildi.

Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın

EBU HANZALA İSTANBULDA GÖZALTINA ALINDI

Türkiye’de cihatçıların akıl hocası olarak bilinen, sosyal medyada yaptığı yayınlarla kendisine bir kitle yaratmaya çalışan, Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Bayancuk, 11 Temmuz 2023 tarihinde “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye edilen Hizbullah hükümlüsü Hacı Bayancuk’un oğlu...

Önce 2008’de, sonra 2011’de, ardından da 2014’te olmak üzere üç kez hapse girmiş, iki kez ‘El Kaide Türkiye liderliği’, son olarak da ‘IŞİD Türkiye liderliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bayancuk, IŞİD’i 2013’e kadar desteklediğini itiraf etmişti. Sonraki eylemlerini ise onaylamadığını belirtmişti.

HÜKÜMETİ AÇIKCA TEHDİT ETMİŞTİ

Ebu Hanzala, İstanbul Ömerli’deki piknik alanında gerçekleştirilen toplu bayram namazı etkinliğinde hükümete, “Bize zulmetmeye devam ederseniz Allah, sizin bize yaptığınızı başkasının eliyle size yapacaktır. Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın” tehdidinde bulunmuştu.

Tepki çeken açıklamalardan sonra 2015 yılında cezaevine giren Bayancuk, 2016 yılında tahliye olmuştu. Gözaltına alınırken Bayancuk’un kelepçesiz bir şekilde sağlık kontrolüne götürülmesi sosyal medyada yoğun tepki yaratmıştı.

Halis Bayancuk'un 2015 yılındaki gözaltı görüntüleri

CEMAATİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Halis Bayancuk’un gözaltına alınmasından sonra cemaat, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı, ‘’Yapılan yanlışları Halis hocaya yüklemek akıl dışıdır’’ açıklaması yaptı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Muhtemelen “Şahıs, Halis Hoca’nın sohbetlerini dinlemiş, kitaplarını okumuş” gibi söylemler öne sürülerek trajikomik bir algı oluşturulacaktır. Sohbetleri halka açık olan, videoları sosyal medyada paylaşılan, kitapları resmi olarak basılan bir Hoca’nın eserlerine insanların ulaşması son derece normaldir. Birileri bir yanlışa düşmüşse bunun sorumluluğunu Halis Hoca’ya yüklemek akıl dışıdır. Sonuç olarak, on yılı aşkın süredir değişen hiçbir şey olmadığı açıkça görülmektedir."

’FENOMEN’’ IŞİD’Lİ DE GÖZALTINDA

Son olarak gözaltına alınan bir diğer isim de Vasat Kitabevi’nin kurucusu Ebu Haris kod adlı Haris Karadağ. Daha önce kitabevinde Selefilerin silahlandığı ve IŞİD’e eleman toplama bulguları üzerine de gözaltına alınmıştı.

Ebu Haris kod adlı Haris Karadağ

Kitabevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019 yılında hazırladığı iddianamede Ebu Haris’in kurucusu olduğu Vasat kitapevi “terör örgütü’ olarak anıldı.

SOSYAL MEDYADA ŞERİAT ÇAĞRISI YAPIYORDU

Karadağ, sosyal medya hesapları üzerinden Laik Türkiye Cumhuriyetine meydan okuyup, ülkenin şeriatla yönetilmesi gerektiğini söyleyen yayınlar yapıyordu.