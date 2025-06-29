Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Niğde Otoyolu, yürek sızlatan bir kazaya sahne oldu. Lastiği patlayan bir TIR’ın emniyet şeridinde durması, bir aileyi hayattan kopardı. 2 kişinin öldüğü kişinin kazada 12 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden K.G. (48) yönetimindeki 80 AER 657 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle yolun sağ şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen Hamza Şababli’nin (74) kullandığı 34 HMZ 551 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Hamza Şababli ve eşi Suna Şababli (59) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 12 yaşındaki torunları S.Ş. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğuKırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. TIR sürücüsü K.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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