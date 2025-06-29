Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden K.G. (48) yönetimindeki 80 AER 657 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle yolun sağ şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen Hamza Şababli’nin (74) kullandığı 34 HMZ 551 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Hamza Şababli ve eşi Suna Şababli (59) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 12 yaşındaki torunları S.Ş. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğuKırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. TIR sürücüsü K.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.