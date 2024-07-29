Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı

İzmir-İstanbul Otoyolu Karaoğlanlı Mahallesi'nde, 34 FLG 021 plakalı aracının sürücüsü V.C.T. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilini emniyet şeridine park ederek aracından indi.

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen C.B. (47) idaresindeki tır, önce park halindeki otomobile ardından ise V.C.T.'ye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.C.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü C.B. gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.