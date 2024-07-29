Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye tır çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karaoğlanlı Mahallesi'nde, 34 FLG 021 plakalı aracının sürücüsü V.C.T. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilini emniyet şeridine park ederek aracından indi.

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen C.B. (47) idaresindeki tır, önce park halindeki otomobile ardından ise V.C.T.'ye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.C.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü C.B. gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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