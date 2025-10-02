Emniyet şeridinde polis durdurdu! Plaka sahte ve çakar çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de gerçekleştirilen denetimlerde, Yeni Hal Yolu Otogar istikametinde emniyet şeridini kullanan bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde otomobilde çakar ve siren tertibatı bulunduğu, plakasının ise sahte olduğu tespit edildi. Aracı kullanan A.Ş. (41) gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, sürücüye "Sahte plaka kullanmak', Çakar, siren tertibatı olan araç kullanmak', Araç muayenesinin olmaması" ve "Emniyet şeridi ihlali" suçlarından toplam 195 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken otomobil 30 gün trafikten men edildi. Aracın sahibi olduğu belirlenen İ.P. (31) hakkında ise çakar siren tertibatı bulundurmak suçundan 138 bin 172 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan sürücü A.Ş. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.