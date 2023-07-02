Emniyet şeridini kullananlar polis dronuna yakalandı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu sebebiyle daha hızlı gitmek için emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, polis dronuna yansıdı. 89 araç sürücüsüne 361 bin 696 TL para cezası uygulandı.

Emniyet şeridini kullananlar polis dronuna yakalandı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'a dönüşleri başladı.

Tatilcilerin dönüşleri ile hem D-100 kara yolu hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Bazı araç sürücülerinin yoğunluğa takılmadan hızlı ilerlemek için emniyet şeridi ihlali yapmaları trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dron ile denetim yaptı.

Denetimler sırasında otoyoldaki yoğunluk dikkat çekerken, bu yoğunluktan kaçmak ve daha hızlı ilerlemek isteyen sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmaları dron kamerasına yansıdı.

Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.

İHA

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