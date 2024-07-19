Emniyet'i şok eden olay. Evinde ölü bulundu

Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'dan haber alamayan yakınları Baran’ın İpekyol Mahallesi’ndeki evine gitti.
Baran, evinde hareketsiz olarak bulununca hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Eve sağlık ekipler Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baran’ın ilk incelemede kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emiyettekiler ise olayın üzerine şaşkınlık geçirdi.
BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı diledi. Belediye “Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerini kullandı.