Emniyet'i şok eden olay. Evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet'i şok eden olay. Evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’da Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'dan haber alamayan yakınları Baran’ın İpekyol Mahallesi’ndeki evine gitti.

Baran, evinde hareketsiz olarak bulununca hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Eve sağlık ekipler Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baran’ın ilk incelemede kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emiyettekiler ise olayın üzerine şaşkınlık geçirdi.

BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı diledi. Belediye “Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’a Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

sislis.jpg

336145.webp

ll.jpg

ff.jpg

Son Haberler
Trabzonspor üste para vererek gönderdi Spor
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi Yaşam
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları Keşfet
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat! Gündem
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat!
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti Magazin
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti
Yaya yoluna ağaç düştü Yerel Haberler
Yaya yoluna ağaç düştü
TEDÜ Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda üç listeye birden girdi Ekonomi
TEDÜ Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda üç listeye birden girdi