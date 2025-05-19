Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti!

Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti!
Düzenleme: Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir kliple kutladı.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 1

İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı klipte, Kıraç’ın 19 Mayıs marşı eşliğinde, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’daki Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi tanıtıldı.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 2

Klipte, polisler ve sporcu gençlerin Tütün İskelesi’nde Türk bayrağı açtığı anlar yer aldı.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 3

Polis aracı ve ekiplerle ay-yıldız koreografisi oluşturulan klipte, Atatürk’ün makam arabasının bir kopyası kullanıldı.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 4

Onur Anıtı ile Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nun göründüğü klipte, baraj gölü ve denizde Atatürk’ün dev posteri ile fotoğrafı sergilendi.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 5

Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının da yer aldığı klip, Atatürk’ün görüntüsüyle sona erdi.

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 6

İşte o klipten birbirinden özel görüntüler...

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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 7
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 8
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 10
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 11
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 12
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 13
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 14
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 15
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 16
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 17
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 18
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 19
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Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti! 20
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