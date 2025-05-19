Emniyetin 19 Mayıs klibi nefes kesti!

İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı klipte, Kıraç’ın 19 Mayıs marşı eşliğinde, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’daki Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi tanıtıldı.
Klipte, polisler ve sporcu gençlerin Tütün İskelesi’nde Türk bayrağı açtığı anlar yer aldı.
Polis aracı ve ekiplerle ay-yıldız koreografisi oluşturulan klipte, Atatürk’ün makam arabasının bir kopyası kullanıldı.
Onur Anıtı ile Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nun göründüğü klipte, baraj gölü ve denizde Atatürk’ün dev posteri ile fotoğrafı sergilendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının da yer aldığı klip, Atatürk’ün görüntüsüyle sona erdi.
İşte o klipten birbirinden özel görüntüler...