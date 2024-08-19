Emniyetin otoparkında polislerin arabalarına zarar veren adam ayağından vuruldu

Kaynak: DHA
Emniyetin otoparkında polislerin arabalarına zarar veren adam ayağından vuruldu

Kocaeli’nde bir kişi Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına girerek polislerin özel araçlarına zarar verdi. Kendisini uyaran polislere saldırmaya çalışan şüpheli ayağından bacağından vurularak yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan araçlara elindeki bıçakla zarar verip lastiklerini patlatan şüpheliyi fark eden nöbetçi polis memurları uyarıda bulundu. İsminin M.Ö. olduğu öğrenilen şüpheli, uyarılara aldırış etmeyerek elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine silahını çeken bir polis memuru, M.Ö.’yü bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çağırılan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ö., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyetin otoparkındaki 8 aracın zarar gördüğü tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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