FETÖ'yle mücadelenin başladığı ilk süreçte "sarı" renkle değerlendirilen, ardından 'Garson' adlı gizli tanığın devlete teslim ettiği FETÖ personel arşivinde "C" olarak görünen binlerce polis halen teşkilatta bulunuyor. C kodu verilenler resmi kayıtlarda, "örgütte iken uzaklaşmış, örgütle bağı kesik kişiler" olarak belirtiyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla “C” kodlamasında yer alan polis memurlarının görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Söz konusu polisler, farklı birimlerde görevlendirildi.

Görev yeri değişikliği uygulamasına sadece Ankara'da değil, İstanbul Emniyeti'nde de rastlandığı aktarıldı.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ: "C" KODU

Görev değişikliği yapılan yakın koruma polislerinin ortak özelliğinin, "Garson" adlı gizli tanık aracılığıyla elde edilen Gülen cemaatinin emniyet teşkilatına yönelik fişleme/kodlama uygulamasında "C" koduna sahip olmaları olduğu ifade edildi.

Emniyet raporlarında; "Geçmişte FETÖ sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişiler." Olarak “C” kodlu kişiler tanımlanıyor. 17-25 Aralık 2013 sürecinin dışında tutulan bu kişilerin sohbetlere katılmış olsalar süreçten önce cemaatle irtibatlarını kesmiş oldukları belirtiliyor.

Bu kodlama, emniyet içindeki işleyişte 17-25 Aralık 2013 sürecinin dışında tutuluyordu. Gerekçe olarak, bu kişilerin geçmişte sohbetlere katılmış olsalar bile 17-25 Aralık sürecinden önce cemaatle irtibatlarını kesmiş olmaları gösteriliyordu. "C" harfinin kullanımının ise raporlardaki "cemaat" ve "cem" (toplanmak) kelimelerinden geldiği belirtiliyor.

"C" kodunun ayrıca CA, C?, CB, CC, CD, CE, CF, CAKT gibi alt açılımlarının da mevcut olduğu ve bunların adli ve idari soruşturmalarda yer aldığı biliniyor.

EMNİYETTEKİ "C" KODLU PERSONEL SAYISI VE ÖNCEKİ DÖNEM

Emniyet içinde yaklaşık 30 bin dolayında "C" kodlu personelin halen görev yaptığı belirtiliyor. Bu personelin, 15 Temmuz 2016'dan sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Süleyman Soylu döneminde görevlerine devam etmelerine olanak sağlandığı ifade ediliyor.

Dönemin İçişleri Bakanı Soylu'nun, tablonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi ve fişleme kodunun 17-25 Aralık öncesinde sonuçlanması nedeniyle, göreve devam etmesi öngörülen "C" kodlu polislerin öncelikle "yakın koruma" görevlerinden çekilmesi için il emniyet müdürlüklerine talimat verdiği belirtilmişti.