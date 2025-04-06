Emniyette elektronik kelepçe kalmadı! İhaleye çıkıldı

Emniyetin elinde yeterince elektronik kelepçe kalmaması nedeni ile yeni bir ihaleye çıkılacağı gelen bilgiler arasında...

Adalet Bakanlığı'nın bilgilerine göre denetim ve takibe alınan yükümlü sayısı 440 bin 498'e ulaştı. Bu rakamlara son olarak Ekrem İmamoğlu protestolarına katılan çok sayıda öğrenci de eklendi. Elinde yeterli elektronik kelepçe kalmayan Emniyet Genel Müdürlüğü ise yeni bir ihale açmaya karar verdi.

EV HAPSİ VERİLEN ÖĞRENCİLE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILAMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla sokaklara dökülen çok sayıda öğrenciden bazıları tutuklu yargılanırken bazılarına da ev hapsi cezası aldı. Ev hapsi alan üniversite öğrencilerinden Yaren Durma NOW TV’ye yaptığı açıklamada özel bir üniversitede tam burslu okuduğunu, ev hapsi cezası aldığını ancak kendisine elektronik kelepçe takılamadığını söyledi. Durma "Emniyet’in elinde kalmamış diye duydum. Sınavlarım başlayacak yakında. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Bursum da kesilecek” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’ndan bilgilerine göre; 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 69 bin yükümlünün denetim ve takibi, elektronik izleme merkezi vasıtasıyla gerçekleşti. 28 Şubat 2025 tarihli istatistikler baz alındığında ise; denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı, tam 440 bin 498 kişi. Neredeyse yarım milyon. Yaş gruplarına bakıldığında 12-18 yaş arasında 8 bin 735 kişi var. 794’ünün kadın olduğu 18-21 yaş arasında 20 bin 736 kişi, 106 binin erkek olduğu 21-30 yaş aralığında da 114 bin 146 kişi yükümlü.

İHALEYE ÇIKILDI

Karar gazetesinden Merve Şişman'ın haberine göre emniyetin envanterde yeteri kadar elektronik kelepçe kalmadı. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart süreci öncesi çok sayıda mühimmat alımı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. 18 Mart’ta 13 bin adet yüz tanıma sistemi kamera kurulumu için ihale onayı verildi. Yaklaşık maliyeti 33.7 milyon lira ile 253.4 milyon lira arasında değişen projenin üç ay içinde tamamlanması planlanıyor. 280 bin günlük elektronik kelepçe izleme sistemi ve hizmet alımı da öngörülüyor.