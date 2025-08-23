Emniyet’te gece yarısı flaş atama: Kritik birimin başındaki isim değişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı'nı dün gece imzaladığı kararnameyle değiştirdi. Yerlikaya, kendisinin göreve getirdiği İsmail Dalkılıç'ı görevden alırken, yerine Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı Erkin Adalar'ı atadı.

Emniyet teşkilatında dün gece "tek kişilik" önemli bir atama gerçekleştirildi. T24'ün aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Dalkılıç, beklenmedik şekilde görevden alındı.

T24'te yer alan habere göre, bir süredir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentleri gezerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Ankara'ya geldikten sonra atama kararnamesini imzaladı.

Kararnameyle, yine Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduktan sonra Emniyet teşkilatında gerçekleştirdiği atamalar kapsamında Temmuz 2023'ten bu yana Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Dalkılıç görevden alınırken, yerine Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı Erkin Adalar getirildi.

Yapılan atamalar sonrasında yeni Teftiş Kurulu Başkanı Adalar, teşkilatta pek görülmeyen uygulamayla aynı saatlerde görevine başladı. İstanbul'da uzun yıllar görev yapan Adalar, 17-25 Aralık süreci sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlarda aktif görev aldı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Adalar, sonrasında kısa süreli Kırklareli Emniyet Müdürü oldu. Ardından Süleyman Soylu tarafından 2019'da görevden alındı. Adalar, Ali Yerlikaya'nın bakan olmasıyla birlikte bu kez Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı olarak görevlendirildi.