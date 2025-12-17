Emniyet teşkilatında merakla beklenen emeklilik işlemleri dün yapıldı. Mevcut yönetici kadrosundaki emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin durumunu görüşmek için yapılan Yüksek Değerlendirme Kurulu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında bir araya geldi.

235 EMNİYET MÜDÜRÜ EMEKLİ EDİLDİ

T24’te yer alana habere göre; değerlendirmeleri yapan YDK üyeleri, 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli etti.

Kurul ayrıca, daha önce emekli edilmesine karşın idare mahkemesi kararıyla yeniden göreve dönen 100 emniyet müdürüne de emeklilik kararı verdi. Toplamda 235 emniyet müdürü emekli edilmiş oldu.

'SOYLU' DETAYI

YDK tarafından emniyet edilenler arasında dikkat çeken isimler de yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyetteki sağ kolu eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da emekli edilenler arasında bulundu. Soylu döneminde Holoğlu, önce KOM Başkanı olmuş, ardından da KOM Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konumunda görevde bulunmuştu. Holoğlu’nun adı, halen ABD’de bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkmadan önce Bakan Soylu ile bakanlıktaki makamında görüşmesini organize edilmesi ve görüşmede bulunması sebebiyle gündemde olmuştu.



YDK’ca gerçekleştirilen emeklilik işlemleri sonrasında birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemleri de yapılacak.

EYLÜL'DE EMNİYETTE DEĞİŞİM OLMUŞTU

11 Eylül'de de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise kızak görevle merkeze çekilmişti.