Emniyetten 'çıplak arama' ve 'işkence' iddialarına suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) resmi sayfasında gözaltında çıplak arama ve işkence iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada bu iddiaları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve Devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, polis barikatı önünde 'çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur.

Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar, milletimizin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımıza yönelik kirli bir algı operasyonuna girişmiştir.

İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı' net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun; 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."