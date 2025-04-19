Emniyet’ten ruhsatsız silahlara operasyon

Kaynak: İHA
Emniyet’ten ruhsatsız silahlara operasyon

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen operasyonda suç altleri ele geçirildi, olayla bağlantılı 3 şüpheli ise karakola götürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen suç aletlerine el konulurken, 3 şüpheli ise karakola götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 13 kurusıkı fişeği, 1 döner bıçağı, 1 kama bıçağı, 1 av fişeği ve 1 tarihi sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili üç şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'da huzur ve güven ortamının devamı için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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