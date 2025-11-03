YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ve çevre illerde kuyumculara sahte altın satan bir şebekeye yönelik başarılı bir operasyon yaptı.

Operasyonda, bir araç içerisinde seyahat eden anne, abi ve kardeşten oluşan üç şüpheli yakalandı.

İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ, TAKİP BAŞLADI

01.11.2025 tarihinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen "ilimizde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satan şahıslar" yönündeki ihbar üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, şüpheli üç kişinin Iğdır’daki üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin, anne, abi ve kardeş olduğu ve olaydan sonra aynı araçla Kars iline doğru seyir halinde oldukları belirlendi.