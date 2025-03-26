Emniyet'ten Saraçhane'de 'kötü muamele' açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet'ten Saraçhane'de 'kötü muamele' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığına yönelik açıklamalarla ilgili açıklama yaptı. Kötü muamele iddiaları yalanlanırken "Bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, İmamoğlu protestolarına ilişkin olarak polisin "kötü muamelede bulunduğu" yalanlanayarak, "Bu aşağılık bir yalandır" denildi. EGM, polise iftira atıldığını belirterek, yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir. Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'den gönderdiği mesajında, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" demişti.

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