Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ordu’da polis ekiplerinin durdukları araçlarda yaptıkları aramalarda sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Altınordu ilçesinde 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 253 gram metamfetamin maddesi, Ünye ilçesinde ise durdurulan araç içerisinde bulunan 4 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 11 parça halinde 140 gram metamfetamin maddesi ile 33 bin 300 TL sahte para ele geçirdi.

Toplamda 6 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

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