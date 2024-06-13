Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Altınordu ilçesinde 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 253 gram metamfetamin maddesi, Ünye ilçesinde ise durdurulan araç içerisinde bulunan 4 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 11 parça halinde 140 gram metamfetamin maddesi ile 33 bin 300 TL sahte para ele geçirdi.

Toplamda 6 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.